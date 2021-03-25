K11 - Die neuen Fälle
Folge 80: Mörderische Ostern
23 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12
Ostern, das Fest der Hoffnung! Doch der Osterhase ist tot, zumindest fast - erstochen von einem zweiten Osterhasen! Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter versuchen, diesen eigenartigen Mordversuch aufzuklären ...
