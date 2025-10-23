K11 - Die neuen Fälle
Folge 86: Das Lachen des Mörders
23 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Im Parkhaus wird ein Vergewaltigungsopfer gefunden. Es ist bereits das neunte Opfer in nur sechs Monaten. Profilerin Sandra Möller soll Alex Rietz und Philipp Stehler helfen ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen