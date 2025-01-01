K11 - Die neuen Fälle
Folge 9: Der falsche Polizist
23 Min.Ab 12
Der falsche Polizist: Ein Streifenpolizist wird niedergeschlagen und seine Uniform gestohlen. Die Kommissare Alexandra Rietz und Philip Stehler jagen demnach einen getarnten Verbrecher ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen