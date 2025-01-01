K11 - Die neuen Fälle
Folge 99: Episode 99
23 Min.Ab 12
Schlechte Gesellschaft: Zwei Schüsse in die Brust und ein Schuss am Kopf vorbei. Ein Busfahrer entgeht nur knapp dem Tod. Doch der eiskalte Mordanschlag ist für Alex Rietz und Robert Ritter ein Rätsel.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen