K11 - Die neuen Fälle
Folge 50: Das sechste Gebot
23 Min.Ab 12
Das sechste Gebot: Mehrere Frauen werden erdrosselt aufgefunden und an jedem Tatort bietet sich das gleiche Bild. Auf der Brust liegt eine Bibel mit der Botschaft: "Du sollst nicht Ehebrechen!"
