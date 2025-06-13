K11 - Die neuen Fälle
Folge 58: Schlüsselbeweis
23 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Schlüsselbeweis: Schlüpfrige Unterwasservideos aus einem Spa und ein mysteriöser Türschlüssel sind die einzigen Spuren zu einer seit Wochen vermissten Frau.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen