Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Verdrehte Realität

SAT.1Staffel 3Folge 71vom 22.11.2021
Verdrehte Realität

Verdrehte RealitätJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 71: Verdrehte Realität

23 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 12

Verdrehte Realität: Während eines Virtual-Reality-Computerspiels stürzt ein Mädchen aus dem ersten Stock und verletzt sich schwer. Ein Unfall ist ausgeschlossen. Der einzige Verdächtige: ihr bester Freund.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen