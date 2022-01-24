Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 3Folge 95vom 24.01.2022
Folge 95: No Escape

23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

No Escape: Kommissar Philipp Stehler rätselt nach Dienstschluss in einem Escape Room. Doch aus Spaß wird ernst, als alle Türen verschlossen bleiben und eine Stimme den bevorstehenden Tod des Ermittlers ankündigt! Seine Kollegen sind zu allem bereit, sein Leben zu retten. Doch wie, wenn sie nicht wissen, wo er steckt?

