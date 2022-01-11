K11 - Die neuen Fälle
Folge 98: Die Toten im Mist
23 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
Die Toten im Mist: Auf einem Misthaufen werden die Leichen eines Liebespaares entdeckt. Die Kommissare Michael Naseband und Charlotte Fuchs fischen zunächst im Trüben, ehe ihre Ermittlungen sie zu einer Gärtnerei führen. Hat die Ehefrau des Gärtnereibesitzers ihn und seine Geliebte aus Eifersucht getötet?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen