K11 - Die neuen Fälle

Die Frau, die niemals lebte

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 11.10.2024
Die Frau, die niemals lebte

Folge 2: Die Frau, die niemals lebte

23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12

Als ob sie nie existierte ... Ein Mann meldet seine Freundin als vermisst und ist sich sicher, dass sie entführt wurde. Doch als die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler die Suche aufnehmen, sind alle Spuren weg. Wer ist die Frau? Oder gibt es sie tatsächlich gar nicht?

