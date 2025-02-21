K11 - Die neuen Fälle
Folge 21: Die stumme Zeugin
23 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Die Direktorin einer Schule wird auf dem Pausenhof niedergeschlagen und mit abgeschnittenen Haaren aufgefunden. Einzige Zeugin des Überfalls ist eine gehörlose Frau. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler ermitteln rund um die Schule. Einige der Schüler geraten in Verdacht. Wer hat die Direktorin attackiert und gedemütigt und vor allem warum?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
