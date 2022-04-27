Der Taucher im Wald (1) + (2)Jetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 31: Der Taucher im Wald (1) + (2)
43 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12
Ein Taucher in voller Montur liegt erschlagen mitten im Wald. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter stehen vor einem Rätsel, denn hier gibt es weder Wasser noch Reifenspuren. Erste Hinweise führen zu einer Nobel-Autowerkstatt. Doch der Fall wird immer verworrener, je tiefer die Kommissare graben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen