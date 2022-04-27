Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Der Taucher im Wald (1) + (2)

SAT.1Staffel 4Folge 31vom 27.04.2022
Folge 31: Der Taucher im Wald (1) + (2)

43 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12

Ein Taucher in voller Montur liegt erschlagen mitten im Wald. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter stehen vor einem Rätsel, denn hier gibt es weder Wasser noch Reifenspuren. Erste Hinweise führen zu einer Nobel-Autowerkstatt. Doch der Fall wird immer verworrener, je tiefer die Kommissare graben ...

