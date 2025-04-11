Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Das Wiegenlied

SAT.1Staffel 4Folge 39vom 11.04.2025
Das Wiegenlied

Das WiegenliedJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 39: Das Wiegenlied

22 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Ein altes Wiegenlied soll Michael Naseband dabei helfen, einen seiner ungeklärten Fälle endlich abzuschließen. Vor 15 Jahren hat er schon einmal nach einem verschwundenen Mädchen gesucht. Jetzt ist sich die verzweifelte Mutter sicher: Sie hat ihre Tochter gesehen! Mit einem brutalen Angriff auf die Zeugin startet für Charlotte Fuchs und ihren Kollegen eine aufreibende Suche, die eine unglaubliche Geschichte offenbart.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen