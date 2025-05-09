Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Verstummte Angst

SAT.1Staffel 4Folge 48vom 09.05.2025
Verstummte Angst

Verstummte AngstJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 48: Verstummte Angst

22 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Eine Zehnjährige wird von drei maskierten Tätern entführt und im Keller eingesperrt. Neun Jahre nach ihrer Befreiung spricht das traumatisierte Mädchen noch immer kein Wort. Michael Naseband und Philipp Stehler rollen den damaligen Fall erneut auf, um dem Opfer den Weg in ein normales Leben zu ermöglichen. Doch erträgt die junge Frau die Konfrontation mit der Vergangenheit?

