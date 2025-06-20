Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 53vom 20.06.2025
22 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12

Kommissarin Daniela Stamm ermittelt undercover im Taxifahrer-Milieu. Zusammen mit ihrer Kollegin Charlotte Fuchs ist sie einem Serientäter auf der Spur, der Frauen im Taxi mitnimmt und sie schließlich kaltblütig ersticht. Zwei Frauen sind dem Mörder schon ins Netz gegangen. Die Uhr tickt, da offenbar bereits das nächste Opfer dem Tode geweiht ist ...

