K11 - Die neuen Fälle

Auferstanden

SAT.1Staffel 4Folge 63vom 29.08.2025
Auferstanden

K11 - Die neuen Fälle

Folge 63: Auferstanden

22 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Eine halbnackte, bewusstlose Frau wird im Wald gefunden. Man vermutet ein Sexualverbrechen. Doch es stellt sich heraus, die Teilnehmerin einer Single-Reise wurde vergiftet. Sie schwebt in Lebensgefahr und die Kommissare Phillipp Stehler und Charlotte Fuchs ermitteln unter Zeitdruck. Denn der Täter scheint sein Werk unbedingt vollenden zu wollen ...

