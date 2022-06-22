K11 - Die neuen Fälle
Folge 64: Wenn Engel lügen
22 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Ein Engelsmedium prophezeit einer erfolgreichen Geschäftsfrau die große Liebe. Tatsächlich taucht bald darauf der absolute Traummann auf. Doch nach ihrer Verlobungsfeier wird die Unternehmerin erschossen neben ihrem Pool aufgefunden. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Phillip Stehler tauchen ein in die Welt des Übersinnlichen und begeben sich dabei auf dünnes Eis ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen