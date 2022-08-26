K11 - Die neuen Fälle
Folge 69: Bis dass der Tod ...
22 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Bei einem Junggesellinnenabschied verliert die Freundin einer Braut plötzlich das Bewusstsein. Kurz darauf kämpft auch der Bräutigam um sein Leben. Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm finden heraus, dass beide Opfer vergiftet wurden. Alles deutet darauf hin, dass jemand versucht, die Hochzeit zu sabotieren. Aber würde der Täter auch über Leichen gehen, um an sein Ziel zu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 4
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
