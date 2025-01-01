Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Nicht gerecht

SAT.1Staffel 4Folge 9
Nicht gerecht

Nicht gerechtJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 9: Nicht gerecht

23 Min.Ab 12

Die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm werden zu einer bewaffneten Geiselnahme gerufen. Doch es gibt keine Forderungen und der Geiselnehmer ergibt sich widerstandslos. Fall gelöst? Nicht ganz, denn plötzlich ist das Scharfschützengewehr weg und alles Teil eines viel größeren Plans ...

