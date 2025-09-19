K11 - Die neuen Fälle
Folge 25: Die Abrechnung
22 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Nach einer Vereinssitzung im Tennisclub verschwindet einer der Vorsitzenden spurlos. Die zahlreichen Blutspuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin und die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband müssen herausfinden, ob das Opfer noch lebt oder bereits tot ist. Ein Fall mit pikanten Geheimnissen nimmt seinen Lauf ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
