Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Kräftemessen

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 24.06.2025
Kräftemessen

KräftemessenJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 27: Kräftemessen

23 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Riskanter Undercover-Einsatz! Eine junge Frau wird zusammen mit ihrem Freund tot in der Wohnung aufgefunden. Der mysteriöse Doppelmord führt die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband an ihre Grenzen. Um den Täter zu überführen, entscheidet sich Daniela zu einem gefährlichen Schritt: Die Ermittlerin schleust sich undercover in ein Fitnessstudio ein und ahnt nicht, dass sie damit ihr eigenes Leben riskiert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen