Die verschwundene Leiche
K11 - Die neuen Fälle
Folge 37: Die verschwundene Leiche
23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Eine verschwundene Leiche stellt Daniela Stamm und Michael Naseband vor ein fast unlösbares Rätsel. Wurde der Leichnam gestohlen? Aber wer stiehlt eine Leiche und warum?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen