K11 - Die neuen Fälle
Folge 40: Ein kleiner Zeuge
23 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Ein kleiner Zeuge: Ein sechsjähriger Junge wird an einer Kreuzung fast überfahren. Die Mutter ist sich sicher, dass ihr Sohn getötet werden wollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen