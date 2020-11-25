Flucht aus dem Psycho-KnastJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 29: Flucht aus dem Psycho-Knast
23 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
Eine psychisch labile Patientin flieht aus der Psychiatrie und zieht mit einem Schwert durch die Stadt. Die unberechenbare Frau hinterlässt eine blutige Spur verletzter Menschen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen