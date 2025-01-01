K11 - Die neuen Fälle
Folge 30: Liebe Grüße von einer Toten
23 Min.Ab 12
In einem Wald wird das vergrabene Skelett einer vor neun Jahren verschwundene Teenagerin gefunden. Alexandra Rietz und Michael Naseband ermitteln in dem mysteriösen Fall.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
