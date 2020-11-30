K11 - Die neuen Fälle
Folge 35: Höschen-Raub
23 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12
Höschen-Raub: Eine Stewardess wird tot und ohne Höschen aufgefunden. Das Pikante daran: Kurz zuvor wurde auch einer anderen Frau auf offener Straße das Höschen gewaltsam entwendet.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen