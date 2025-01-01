K11 - Die neuen Fälle
Folge 37: Showtime
23 Min.Ab 12
Mordversuch vor laufender Kamera? Eine junge TV-Moderatorin bricht mitten in ihrer Live-Show zusammen. Die Kommissare Alex Rietz und Michael Naseband ermitteln hinter den Kulissen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen