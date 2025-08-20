K11 - Die neuen Fälle
Folge 39: Boom
23 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Ein Familienvater wird von einer Paketbombe schwer verletzt. Eine zweite Bombe macht klar: Der Täter hat es auf die ganze Familie abgesehen. Daniela Stamm und Philipp Stehler ermitteln fieberhaft ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen