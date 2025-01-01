K11 - Die neuen Fälle
Folge 41: Mord im Rampenlicht
23 Min.Ab 12
Robert Ritter is back! Nach vielen Jahren kehrt der Kommissar zurück ins K11 und unterstützt die Kollegen bei einem rätselhaften Verbrechen: Eine Primaballerina wird während der Probe auf der Bühne angeschossen. Der Schuss ist Teil des Theaterstücks und im Waffenlauf steckt noch eine zweite Kugel. Soll es ein weiteres Opfer geben?
