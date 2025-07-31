K11 - Die neuen Fälle
Folge 42: Entstellt
23 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Einem Curvy-Model wird auf offener Straße mit einem Messer das Gesicht entstellt. Für die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Lilli Richter deutet alles auf ein persönliches Motiv hin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen