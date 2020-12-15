Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Das rote Licht

SAT.1 Staffel 2 Folge 45 vom 15.12.2020
Folge 45: Das rote Licht

23 Min. Folge vom 15.12.2020 Ab 12

Das rote Licht: Eine verletzte Frau wird im Wald gefunden. Sie spricht von einem roten Licht, das sie in Todesangst versetzt. Alexandra Rietz und Michael Naseband stoßen auf weitere Opfer und ein Muster.

