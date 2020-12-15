K11 - Die neuen Fälle
Folge 45: Das rote Licht
23 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Das rote Licht: Eine verletzte Frau wird im Wald gefunden. Sie spricht von einem roten Licht, das sie in Todesangst versetzt. Alexandra Rietz und Michael Naseband stoßen auf weitere Opfer und ein Muster.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen