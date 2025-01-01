K11 - Die neuen Fälle
Folge 56: Schoko mit Arsen
23 Min.Ab 12
Schoko mit Arsen: "Schoko mit Arsen" - eine Eissorte, die die Stadt in Angst versetzt. Bereits zehn Menschen sind vergiftet worden. Profilerin Suzanne Grieger-Langer erstellt ein Profil des Täters.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen