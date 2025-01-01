K11 - Die neuen Fälle
Folge 61: Tödliche Beichte
23 Min.Ab 12
Tödliche Beichte: In einer Kirche wird eine Frau erstochen aufgefunden. In ihrem Mund steckt eine Seite aus der Bibel mit dem Text der Offenbarung. Wer hat die Frau auf dem Gewissen?
