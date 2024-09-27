K11 - Die neuen Fälle
Folge 71: Verschollen
23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Verschollen: Eine hochschwangere Frau verschwindet spurlos. In ihrem Auto finden die Kommissare Alex Rietz und Robert Ritter eine Schreckschusspistole. Vor wem hatte die 34-Jährige Angst?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, ANGST
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen