K11 - Die neuen Fälle
Folge 27: Mit Herz und Bombe
23 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Mit Herz und Bombe: Bombendrohung in einem Büro-Hochhaus! Ein Großaufgebot der Polizei ist zum Sturm bereit. Unter den Geiseln - eine schwangere Frau! Die Ermittler wagen einen riskanten Schritt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
