K11 - Die neuen Fälle
Folge 30: Das Morgengrauen
23 Min.Ab 12
Das Morgengrauen: Eine junge Frau liegt tot in ihrem Bett und unter einem Baum in ihrem Garten sitzt ein völlig verstörtes Mädchen. Sie könnte die einzige Mordzeugin sein.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen