K11 - Die neuen Fälle
Folge 33: Die Farbe rot
23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Die Farbe rot: Notruf aus dem Badezimmer einer Frau, während der Einbrecher im Schlafzimmer ist. Nach seiner Flucht bleibt seine Signatur: auf dem Bett liegen Dessous, Nagellack und ein roter Lippenstift.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
