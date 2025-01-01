K11 - Die neuen Fälle
Folge 35: Der Geruch des Mörders
23 Min.Ab 12
Bauchschuss aus nächster Nähe. Die einzige Zeugin ist die Tochter des Opfers. Doch die ist blind und sagt aus, dass sie von einem Unbekannten gezwungen wurde, selbst zu schießen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen