Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Das Grab der Braut

SAT.1Staffel 3Folge 37vom 01.12.2023
Das Grab der Braut

Das Grab der BrautJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 37: Das Grab der Braut

23 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

Das Grab der Braut: Vom Pferd tottrampeln lassen, das war der Mordplan bei einem Anschlag auf einem Reiterhof. Kurz vor der Hochzeit der Gestütstochter wird die Wedding-Planerin blutend im Stall gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen