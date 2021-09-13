K11 - Die neuen Fälle
Folge 45: Kreuzwege
23 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12
Kreuzwege: Bei der Verfolgung eines Bankräubers wird ein Polizist erschossen. Danach plagen Kommisssarin Daniela Stamm massive Schuldgefühle. Eine Therapeutin soll ihr helfen, sich ihren Dämonen zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
