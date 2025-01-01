K11 - Die neuen Fälle
Folge 46: Naturfreunde
23 Min.Ab 12
Naturfreunde: Tödliches Sex-Date im Wald! Ein Mann wurde mit einem Pfeil erschossen. Das Pikante daran: Laut einer Datingapp hatte er kurz zuvor im Wald ein Stelldichein mit einer verheirateten Frau.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
