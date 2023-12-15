K11 - Die neuen Fälle
Folge 47: Versöhnung Undercover
23 Min.Folge vom 15.12.2023Ab 12
Versöhnung Undercover: Der Boss eines Drogenrings wird monatelang observiert. Der minutiös geplante Zugriff missglückt jedoch im letzten Moment ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen