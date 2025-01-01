K11 - Die neuen Fälle
Folge 49: Toxische Verwechslung
23 Min.Ab 12
Toxische Verwechslung: Die Mitarbeiterin einer Kantine bricht zusammen. Schnell wird klar: Sie wurde vergiftet! Doch wie kam das Gift in den Körper des Opfers?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen