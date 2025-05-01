K11 - Die neuen Fälle
Folge 55: Göttin in Weiß
23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Göttin in weiß: Eine anonyme E-Mail kündigt den Todeszeitpunkt einer Frau an. Daniela Stamm und Michael Naseband sind rechtzeitig zur Stelle, können den Tod der 32-Jährigen jedoch nicht verhindern.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen