K11 - Die neuen Fälle
Folge 56: Tod dem Tyrannen
23 Min.Ab 12
Tod dem Tyrannen: Der Filialleiter eines Discounters verschwindet spurlos. Jeder könnte ein Motiv haben, denn der Verschwundene ist ein gewalttätiger Tyrann.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
