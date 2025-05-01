Kalter Fisch - Heiße LiebeJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 60: Kalter Fisch - Heiße Liebe
23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Kalter Fisch - Heiße Liebe: Eine wohlhabende Frau wird im Schlafzimmer ihrer Villa erstochen aufgefunden. Neben ihr Sushi, ein Sushi-Messer und ein erotisches Video.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen