K11 - Die neuen Fälle
Folge 64: Der Geist der weißen Braut
23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Der Geist der weißen Braut: Von einem Geist im Brautkleid seien sie verfolgt worden, das berichtet eine völlig verstörtes Paar, welches die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter im Wald finden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
