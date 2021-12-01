K11 - Die neuen Fälle
Folge 67: 30 Jahre verschollen
23 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12
30 Jahre verschollen: Eine Tonne mit einer mumifizierten Leiche wird gefunden. Es stellt sich heraus, dass die Ermordete seit 30 Jahren verschollen ist. Die Kommissare rollen den Cold Case wieder auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
