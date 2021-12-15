K11 - Die neuen Fälle
Folge 79: Schweig für immer
23 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Schweig für immer: Eine Frauenleiche wird in einem Park gefunden. Als sich herausstellt, dass es sich um die Gattin eines Politikers handelt, müssen die Kommissare die Familiengeschichte beleuchten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
