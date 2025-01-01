K11 - Die neuen Fälle
Folge 30: Auf der Suche
22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Bei der Ostereiersuche macht eine Familie einen unglaublichen Fund - ein prall gefüllter Geldkoffer. Auf dem Weg zur Polizeiwache verschwindet der Familienvater jedoch spurlos. Die Kommissarinnen Daniela Stamm und Lisa Bachmeier nehmen die familiengeführte Firma genau unter die Lupe. Ist der Vermisste gar nicht der, der er zu sein scheint?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen